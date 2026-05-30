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Die Schweiz geht in Führung
Fans feiern das Bertschy-Tor vor der Arena – jetzt im Video

Bertschy sorgt für die 1:0-Führung der Schweiz zur ersten Drittelspause. Vor der Swiss Life Arena jubeln die Fans.
Publiziert: 16:11 Uhr
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