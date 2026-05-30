DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
Nati
Eishockey: Fans feiern Bertschy-Tor vor der Swiss Life Arena
Die Schweiz geht in Führung
Fans feiern das Bertschy-Tor vor der Arena – jetzt im Video
Bertschy sorgt für die 1:0-Führung der Schweiz zur ersten Drittelspause. Vor der Swiss Life Arena jubeln die Fans.
Publiziert: 16:11 Uhr
Teilen
Kommentieren
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Eishockey-WM 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen