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Blick macht den Schweiz-Check
Was ist typisch schweizerisch an dir, Roman Josi?

Erstmals seit 2009 und zum insgesamt elften Mal findet vom 15. bis 31. Mai die Eishockey-Weltmeisterschaft der Männer in der Schweiz statt. Nati-Star Roman Josi verrät im Video, was ihm die Schweiz bedeutet.
Publiziert: 17:00 Uhr
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Aktualisiert: vor 57 Minuten
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Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
2:0
1
2
3
2
Österreich
Österreich
0
0
0
2
Großbritannien
Großbritannien
0
0
0
2
Ungarn
Ungarn
0
0
0
2
Lettland
Lettland
0
0
0
2
Schweiz
Schweiz
0
0
0
2
USA
USA
0
0
0
8
Deutschland
Deutschland
0:2
1
-2
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
3:3
1
0
1
1
Schweden
Schweden
3:3
1
0
1
3
Tschechische Republik
Tschechische Republik
0
0
0
3
Dänemark
Dänemark
0
0
0
3
Italien
Italien
0
0
0
3
Norwegen
Norwegen
0
0
0
3
Slowakei
Slowakei
0
0
0
3
Slowenien
Slowenien
0
0
0
Playoffs
Abstieg
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