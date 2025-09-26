Ambri ist am Drücker und reiht hochkarätige Chancen aneinander im Duell gegen den EVZ. Dann ändert ein Puckverlust alles. Michael Joly will seinen Fehler wiedergutmachen, das misslingt ihm gründlich.

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Tore hat er für Ambri noch keines geschossen, Michael Joly, der neue Kanadier der Biancoblu, der aus Lugano gekommen ist. Dafür einen kapitalen Gegentreffer verursacht im Duell gegen Zug. Und das erst noch laienhaft. An der blauen Linie will der 30-Jährige einen Pass spielen – doch der Puck landet genau auf der Schaufel von Zugs Hofmann und springt zu Martschini.

Das EVZ-Duo kann alleine auf Ambri-Torhüter Senn losziehen. Im Eifer des Gefechts kann Joly Martschinis 1:0 nicht mehr verhindern. Stattdessen kollidiert er bei seinem Versuch, den Fehler wettzumachen, mit dem Torgehäuse und hängt mit dem Gesicht beinahe an der Querlatte.