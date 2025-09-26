DE
Joly eilt nach Fehlpass zurück und hängt an Latte fest
Voller Einsatz in Ambri:Joly eilt nach Fehlpass zurück und hängt an Latte fest

Nach dem Fehler noch Slapstick
Ambri-Joly crasht in Tor-Umrandung

Ambri ist am Drücker und reiht hochkarätige Chancen aneinander im Duell gegen den EVZ. Dann ändert ein Puckverlust alles. Michael Joly will seinen Fehler wiedergutmachen, das misslingt ihm gründlich.
Publiziert: 26.09.2025 um 22:38 Uhr
RMS_Portrait_AUTOR_413.JPG
Nicole VandenbrouckReporterin Eishockey

Tore hat er für Ambri noch keines geschossen, Michael Joly, der neue Kanadier der Biancoblu, der aus Lugano gekommen ist. Dafür einen kapitalen Gegentreffer verursacht im Duell gegen Zug. Und das erst noch laienhaft. An der blauen Linie will der 30-Jährige einen Pass spielen – doch der Puck landet genau auf der Schaufel von Zugs Hofmann und springt zu Martschini.

Das EVZ-Duo kann alleine auf Ambri-Torhüter Senn losziehen. Im Eifer des Gefechts kann Joly Martschinis 1:0 nicht mehr verhindern. Stattdessen kollidiert er bei seinem Versuch, den Fehler wettzumachen, mit dem Torgehäuse und hängt mit dem Gesicht beinahe an der Querlatte.

