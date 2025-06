«Müssen uns sicher nicht verstecken» Gibt es eine Medaille an den Olympischen Spielen, Herr Josi?

An der WM unterstützte Roman Josi verletzungsbedingt die Eishockey-Nati aus der Ferne. Das soll sich an den Olympischen Spielen 2026 in Turin ändern. Können wir nach WM-Silber auch in Italien auf eine Medaille hoffen?

Publiziert: vor 40 Minuten