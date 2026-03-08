Darum gehts
- EHC Biel sichert sich mit 5:1 gegen SCL Tigers Play-In-Platz
- Captain Gaëtan Haas erzielt zwei Tore, erstes seit 24. Januar
- Play-In-Duell gegen SC Bern: Serie entscheidet sich in zwei Spielen
Der EHC Biel hat es geschafft. Nach einem Jahr Pause sind die Seeländer wieder in den Play-Ins dabei. Entsprechend gross ist die Erleichterung, aber geht es nach Captain Gaëtan Haas (34), soll das nur eine Zwischenetappe sein: «Unser Weg, den wir gehen wollen, ist noch lang. Jetzt kommen Spiele, die richtig Freude machen.»
Im entscheidenden Direktduell um den 10. Rang und den letzten freien Play-In-Platz gegen die SCL Tigers landeten die Bieler mit einem dominanten Auftritt einen klaren 5:1-Sieg. Dass sie zunächst mit 0:1 ins Hintertreffen gerieten, brachte sie nicht von ihrem Weg ab. Haas dazu: «In Rückstand geraten, ist nie gut. Aber stressen liessen wir uns dadurch nicht. Die Chancen waren stets da, wir mussten nur geduldig bleiben, und das hat sich ausbezahlt.»
Die Krux mit dem Toreschiessen
Für die definitive Entscheidung sorgte Haas mit einem Doppelpack zum 3:1 und 4:1. Dachte er sich, es sei der Job des Captains, für klare Verhältnisse zu sorgen? Mit einem Schmunzeln sagt der Nati-Stürmer und zweifache WM-Silberheld: «Er wollte schon länger mal wieder etwas bieten, aber er hatte leider einige Probleme vor dem Tor. Manchmal funktioniert es dann schlagartig wieder in einem guten Moment, und du kannst dir nicht erklären, weshalb es plötzlich geht. Aber jetzt ist es so und der Captain ist zufrieden.» Es waren für Haas, der die gesamte letzte Saison wegen einer schweren Gehirnerschütterung verpasst hatte, die Saisontore Nummer 8 und 9 – und der erste Treffer seit dem 24. Januar.
In den Play-Ins erwartet Biel nun der Derby-Kracher gegen den SC Bern. «Wir wissen, dass es nicht einfach wird. Bern spielt solid, sehr defensiv, aber verfügt auch über einige Spieler, die Tore schiessen können», so Haas. Einen Favoriten gibt es für den ehemaligen NHL-Spieler der Edmonton Oilers nicht: «Es ist eine kurze Serie auf zwei Spiele, und für diese muss man eine Lösung finden, damit man weiterkommt. Es geht um Details.»
Heimvorteil im Rückspiel? Nicht relevant
Ob sich Biel in der letzten Quali-Runde am Montag noch den 9. Rang schnappt und so im Rückspiel gegen den SCB das Heimspiel bekommt, ist für ihn nicht relevant: «Das ist egal, du spielst einmal daheim und einmal auswärts. Das Einzige ist, dass du mit dem Heimspiel zum Schluss eine allfällige Verlängerung daheim hättest. Aber ob das wirklich besser ist, weiss ich auch nicht.»