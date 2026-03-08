Als es gegen die SCL Tigers darum ging, für klare Verhältnisse zu sorgen und die Play-In-Qualifikation sicherzustellen, nahm Gaëtan Haas das Heft in die Hand. Nun freut er sich auf Spiele mit grossem Spassfaktor.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft EHC Biel sichert sich mit 5:1 gegen SCL Tigers Play-In-Platz

Captain Gaëtan Haas erzielt zwei Tore, erstes seit 24. Januar

Play-In-Duell gegen SC Bern: Serie entscheidet sich in zwei Spielen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Der EHC Biel hat es geschafft. Nach einem Jahr Pause sind die Seeländer wieder in den Play-Ins dabei. Entsprechend gross ist die Erleichterung, aber geht es nach Captain Gaëtan Haas (34), soll das nur eine Zwischenetappe sein: «Unser Weg, den wir gehen wollen, ist noch lang. Jetzt kommen Spiele, die richtig Freude machen.»

Im entscheidenden Direktduell um den 10. Rang und den letzten freien Play-In-Platz gegen die SCL Tigers landeten die Bieler mit einem dominanten Auftritt einen klaren 5:1-Sieg. Dass sie zunächst mit 0:1 ins Hintertreffen gerieten, brachte sie nicht von ihrem Weg ab. Haas dazu: «In Rückstand geraten, ist nie gut. Aber stressen liessen wir uns dadurch nicht. Die Chancen waren stets da, wir mussten nur geduldig bleiben, und das hat sich ausbezahlt.»

4:06 EHC Biel – SCL Tigers 5:1: Doppelschlag von Haas versenkt Langnau

Die Krux mit dem Toreschiessen

Für die definitive Entscheidung sorgte Haas mit einem Doppelpack zum 3:1 und 4:1. Dachte er sich, es sei der Job des Captains, für klare Verhältnisse zu sorgen? Mit einem Schmunzeln sagt der Nati-Stürmer und zweifache WM-Silberheld: «Er wollte schon länger mal wieder etwas bieten, aber er hatte leider einige Probleme vor dem Tor. Manchmal funktioniert es dann schlagartig wieder in einem guten Moment, und du kannst dir nicht erklären, weshalb es plötzlich geht. Aber jetzt ist es so und der Captain ist zufrieden.» Es waren für Haas, der die gesamte letzte Saison wegen einer schweren Gehirnerschütterung verpasst hatte, die Saisontore Nummer 8 und 9 – und der erste Treffer seit dem 24. Januar.

In den Play-Ins erwartet Biel nun der Derby-Kracher gegen den SC Bern. «Wir wissen, dass es nicht einfach wird. Bern spielt solid, sehr defensiv, aber verfügt auch über einige Spieler, die Tore schiessen können», so Haas. Einen Favoriten gibt es für den ehemaligen NHL-Spieler der Edmonton Oilers nicht: «Es ist eine kurze Serie auf zwei Spiele, und für diese muss man eine Lösung finden, damit man weiterkommt. Es geht um Details.»

Heimvorteil im Rückspiel? Nicht relevant

Ob sich Biel in der letzten Quali-Runde am Montag noch den 9. Rang schnappt und so im Rückspiel gegen den SCB das Heimspiel bekommt, ist für ihn nicht relevant: «Das ist egal, du spielst einmal daheim und einmal auswärts. Das Einzige ist, dass du mit dem Heimspiel zum Schluss eine allfällige Verlängerung daheim hättest. Aber ob das wirklich besser ist, weiss ich auch nicht.»