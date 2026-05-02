Zuletzt hat sich Ralph Krueger aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun erklärt der ehemalige Trainer der Eishockey-Nati, warum. Er macht eine Diagnose öffentlich, die sein Leben verändert hat.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Es sind Worte, die unter die Haut gehen. In einem Interview mit «CH Media» macht Ralph Krueger (66) öffentlich, dass er schwer krank ist. «Ich habe im Herbst 2024 die Diagnose Parkinson bekommen», so der ehemalige Trainer der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft. Es ist das erste Mal, dass er über seine Krankheit spricht.

Parkinson ist eine fortschreitende neurologische Erkrankung, welche Zellen in dem Teil des Gehirns zerstört, der die Bewegung kontrolliert. Charakteristische Symptome sind unter anderem Zittern, Verlangsamung der Bewegung oder Muskelversteifung. Eine Chance auf Heilung gibts nicht, aber die Krankheit ist behandelbar. Das weiss auch Ralph Krueger.

Genaue Prognosen über den Verlauf seien nicht möglich, erklärt er. «Aber die Lebenserwartung ändert sich wenig, nur die Lebensqualität.» Die Symptome liessen sich etwa mit Sport lindern. «Ich bin sportlich wie nie und versuche jeden Tag zwei bis drei Stunden verschiedene Sportarten auszuüben», so Krueger weiter. Erste Symptome machten sich kurz nach seinem 65. Geburtstag bemerkbar. Seine Hand zitterte plötzlich. Er dachte im ersten Moment, das komme von einem zu hohen Kaffeekonsum. Deswegen geht er erst nach einigen Wochen zum Arzt.

«Diese Krankheit ist nun ein Teil von mir»

Die Gedanken kreisen zunächst nur noch um die Krankheit. «Nach und nach habe ich durch eine sehr gute Betreuung und durch meine Familie gelernt, zu akzeptieren, dass diese Krankheit nun ein Teil von mir ist – aber eben nicht alles», blickt Krueger zurück. Er habe zwar die Kontrolle verloren, aber er habe gelernt, mit der Krankheit zu leben. «Ich kann kontrollieren, wie ich darauf reagieren», meint er. Und fügt an: «Jeder von uns bekommt irgendwann etwas, bekommt ein Urteil, das ist die Realität des Lebens.»

Während seiner Eishockey-Karriere spielte der Deutsch-Kanadier Krueger, der auch den Schweizer Pass besitzt, vorwiegend in Deutschland. Von 1997 bis 2010 war er Nati-Trainer. Ihr Bestresultat unter ihm erreichte die Schweiz 1998 mit WM-Platz 4. Nach seiner Zeit bei der Nati zog es Krueger in die NHL, er war Headcoach bei Edmonton (2012/13) und Buffalo (2019–21). Daneben wagte er 2014 als Vorstandsvorsitzender des FC Southampton den Sprung ins Fussball-Business. 2019 gab er dieses Amt wieder ab.