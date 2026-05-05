Die Nati dürfte im Hinblick auf die am 15. Mai beginnende Heim-WM nochmals namhafte Verstärkung erhalten. NHL-Verteidiger Janis Moser hat seine Teilnahme angekündigt.

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Im Rahmen der Saisonabschluss-Interviews der Tampa Bay Lightning am Dienstag war der zu den Teamleadern aufgestiegene Janis Moser (25) für die Medienschaffenden ein gefragter Gesprächspartner. Der Bieler äusserte sich dabei zum Playoff-Aus des Teams in der ersten Runde gegen Montreal (3:4 in der Serie), aber auch zur bevorstehenden Heim-WM in der Schweiz. Moser erklärte dabei, dass er davon ausgehe, dass er daran teilnehmen werde.

Noch fehlen die offizielle Bestätigung und Freigabe von Tampa, aber gute Neuigkeiten sind das trotzdem. Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von NHL-Spieler Jonas Siegenthaler sowie den Stammkräften Andrea Glauser und Michael Fora kann die Nati-Verteidigung, in der es noch einige personelle Lücken zu schliessen gilt, gut Verstärkung brauchen.

WM-Vorbereitung der Nati Das aktuelle Aufgebot

Goalies: Sandro Aeschlimann (Davos), Reto Berra (Fribourg), Leonardo Genoni (Zug)

Verteidiger: Tim Berni (Servette), Giancarlo Chanton (Servette), Dominik Egli (Frölunda), Lukas Frick (Davos), Fabian Heldner (Lausanne), Roman Josi (Nashville), Sven Jung (Davos), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Simon Seiler (Fribourg)

Stürmer: Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (Fribourg), Attilio Biasca (Fribourg), Yannick Frehner (Davos), Nico Hischier (New Jersey), Ken Jäger (Lausanne), Simon Knak (Davos), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (New Jersey), Tyler Moy (SCRJ Lakers), Nino Niederreiter (Winnipeg), Damien Riat (Lausanne), Théo Rochette (Lausanne), Pius Suter (St. Louis), Calvin Thürkauf (Lugano)



Spiele

16. April: Slowakei – Schweiz 3:1

17. April: Slowakei – Schweiz 3:4

23. April: Schweiz – Ungarn 6:1

24. April: Schweiz – Ungarn 6:1

30. April: Schweden – Schweiz 8:1

2. Mai: Schweiz – Finnland 3:5

3. Mai: Tschechien – Schweiz 0:1 n.P.

7. Mai: Finnland – Schweiz, 15 Uhr in Ängelholm (Sd, Euro Hockey Tour)

9. Mai: Schweden – Schweiz, 16 Uhr in Ängelholm (Euro Hockey Tour)

10. Mai: Schweiz – Tschechien, 12 Uhr in Ängelhom (Euro Hockey Tour) WM-Start

15. Mai: USA – Schweiz, 20.20 Uhr in Zürich

Das aktuelle Aufgebot

Goalies: Sandro Aeschlimann (Davos), Reto Berra (Fribourg), Leonardo Genoni (Zug)

Verteidiger: Tim Berni (Servette), Giancarlo Chanton (Servette), Dominik Egli (Frölunda), Lukas Frick (Davos), Fabian Heldner (Lausanne), Roman Josi (Nashville), Sven Jung (Davos), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Simon Seiler (Fribourg)

Stürmer: Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (Fribourg), Attilio Biasca (Fribourg), Yannick Frehner (Davos), Nico Hischier (New Jersey), Ken Jäger (Lausanne), Simon Knak (Davos), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (New Jersey), Tyler Moy (SCRJ Lakers), Nino Niederreiter (Winnipeg), Damien Riat (Lausanne), Théo Rochette (Lausanne), Pius Suter (St. Louis), Calvin Thürkauf (Lugano)



Spiele

16. April: Slowakei – Schweiz 3:1

17. April: Slowakei – Schweiz 3:4

23. April: Schweiz – Ungarn 6:1

24. April: Schweiz – Ungarn 6:1

30. April: Schweden – Schweiz 8:1

2. Mai: Schweiz – Finnland 3:5

3. Mai: Tschechien – Schweiz 0:1 n.P.

7. Mai: Finnland – Schweiz, 15 Uhr in Ängelholm (Sd, Euro Hockey Tour)

9. Mai: Schweden – Schweiz, 16 Uhr in Ängelholm (Euro Hockey Tour)

10. Mai: Schweiz – Tschechien, 12 Uhr in Ängelhom (Euro Hockey Tour) WM-Start

15. Mai: USA – Schweiz, 20.20 Uhr in Zürich



Diese Woche bestreitet die Nati in Schweden im Rahmen der Euro Hockey Tour die drei letzten WM-Vorbereitungsspiele gegen Finnland, Schweden und Tschechien. Da wird Moser noch nicht dabei sein. Im Idealfall stösst er nächste Woche am Mittwoch dazu, wenn das offizielle WM-Team in Zürich einrückt. Rechtzeitig vor dem ersten Spiel am 15. Mai gegen die USA.