Gerber zur Olympia-Chance
«Traue der Schweiz eine Medaille zu»

Diskussion über Schweizer Medaillenchancen bei Olympia. Wenn alles passt und man grosse Spieler stoppen kann, traut es ihnen Tinu Gerber zu. Ambitioniert, aber nötig für den Erfolg.
Publiziert: 19:19 Uhr
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 43
