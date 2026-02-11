DE
«SCHLIIFTS?»: Gerber analysiert die Schweizer Olympia-Chancen
Gerber zur Olympia-Chance
«Traue der Schweiz eine Medaille zu»
Diskussion über Schweizer Medaillenchancen bei Olympia. Wenn alles passt und man grosse Spieler stoppen kann, traut es ihnen Tinu Gerber zu. Ambitioniert, aber nötig für den Erfolg.
Publiziert: 19:19 Uhr
Dino Kessler
Leiter Eishockey-Ressort
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 43
2:27
Gerbers KHL-Albtraum
«Genickbruch in Moskau – da hatte ich Glück»
2:12
Gerbers Transfer-Mission
«Ich wollte nach Olympia und bin in Kloten gelandet»
2:07
Schweizer Erinnerung an 2006
«Gegen Kanada? Wir dachten, das wird ganz wüst»
Schweiz
