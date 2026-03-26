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Spektakuläre Aufnahmen aus der Halle
So feiern die Zugerinnen ihren ersten Meistertitel

Erst vor drei Jahren gründete der EV Zug eine Frauenabteilung – nun sind sie bereits Meister. Am Mittwochabend gewannen die Zugerinnen die Final-Serie gegen Bern und krönen sich zum ersten Mal zum Schweizer Meister.
Publiziert: 08:44 Uhr
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Bettina BrülhartVideo-Redaktorin Sport
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