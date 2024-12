Die HC Davos Ladies setzen sich in einem Elf-Tore-Spektakel gegen Fribourg-Gottéron durch. Damit schliessen die Bündnerinnen wieder zu Leader Bern auf.

Torfestival in Davos

1/4 Elizabeth Lang (l.) ist einmal mehr nicht zu stoppen. Foto: keystone-sda.ch

Matteo Bonomo Redaktor und Produzent Blick Sport

Spektakel in der Davoser Eishalle. In einer ereignisreichen Partie setzt sich das Heimteam gegen die Gäste aus Fribourg durch. Die HCD Ladies können sich dabei auf eine glänzend aufgelegte Elizabeth Lang verlassen, die das Duell im Alleingang entscheidet.

Das Heimteam aus Davos startet fulminant in die Affiche, führt bereits nach einer halben Stunde mit 4:0. Natispielerin Alessia Bächler und die Kanadierin Lang treffen jeweils doppelt. Dabei erhalten sie gütige Mithilfe der Gäste, die sich unnötig viele Strafen einfangen. So erzielen die Davoserinnen drei der vier Tore im Powerplay.

Doch die Fribourgerinnen geben sich nicht so leicht geschlagen und setzen im Schlussdrittel zur grossen Aufholjagd an. Zwei Minuten nach Wiederbeginn verkürzen Morina Müller und Maggy Burbidge auf 2:4. Geht da noch was? Nein, weil Lang zur Gala ansetzt. Mit drei weiteren Treffern sorgt die Liga-Topskorerin dafür, dass alle Bemühungen der Gäste unbelohnt bleiben.

Am Ende setzen sich die HCD Ladies 7:4 durch. Dank dieses Sieges rücken sie in der Tabelle wieder auf Rang zwei vor und sind nun punktgleich mit Leader SC Bern.