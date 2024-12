ZSC-Topskorerin Sinja Leemann geht mit ihrem team gegen die SCB-Frauen unter. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Cédric Heeb Redaktor Sport

0:6 und das im eigenen Stadion. Die ZSC-Frauen werden zwei Tage vor Weihnachten vom SC Bern richtig vorgeführt. Mit dieser Niederlage, es ist die dritte in Folge, liegen die Zürcherinnen auf dem drittletzten Platz in der Women's League.

Clara Rozier schiesst die Hälfte der Berner Tore (1:0, 3:0 und 6:0). Maija Otamo, die viertbeste Skorerin der ganzen Liga, trägt sich doppelt in die Torschützinnenliste ein, Nati-Stürmerin Kaleigh Quennec ist für das 4:0 verantwortlich.

Auch das zweite Sonntagsspiel ist eine klare Angelegenheit. Ambri-Piotta bezwingt Schlusslicht Langenthal mit 5:1. Zwar gehen die Bernerinnen Jessika Boulanger im ersten Drittel in Führung, nach der ersten Pause drehen die Leventinerinnen das Spiel aber zu ihren Gunsten. Dabei beweisen sie, dass sie in sämtlichen Spielsituationen gefährlich werden können: Zwei Tore entstehen bei 5 gegen 5, zwei in Unterzahl und eines in Überzahl.