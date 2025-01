Die erst 17-jährige Elisa Dalessi war mit einem Tor am 3:2-Triumph über den SCB beteiligt. Im Cup-Halbfinal wartet nun Fribourg auf die Ambri Girls. Nebst der Final-Quali vom Wochenende hat die junge Tessinerin noch Grosses vor in ihrer Karriere.

1/4 Im Cup-Viertelfinal gegen Bern hat Elisa Dalessi für Ambri das 2:0 erzielt beim 3:2-Sieg. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick HCAP Girls mischen in Women's League vorne mit, Ausländerinnen führen Skorerliste an

Elisa Dalessi, 17-jähriges Talent, strebt Profikarriere im Ausland an

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Sie ist erst 17 Jahre jung und nur gerade 1.53 m gross. Aber Elisa Dalessi hat in ihrer Karriere Grosses vor.

Die Stürmerin mischt mit den HCAP Girls in der Women's League überraschend vorne mit. Wie bei den meisten Teams in der Liga sind auch bei den Leventinerinnen vorwiegend die Ausländerinnen fürs Skoren zuständig. Die vier Söldnerinnen Michaela Pejzlova (27, Tsch), Julia Liikala (23), Jenna Kaila (23, beide Fi) und Fanny Rask (33, Sd) führen die interne Skorerliste an.

Dahinter behauptet sich mit der Tessiner Verteidigerin Nicole Bullo (37) die routinierteste Spielerin des Teams. Ihr punktemässig auf den Fersen ist die um satte 20 Jahre jüngere Dalessi. Sie sagt: «Nicole Bullo ist mit ihrer Erfahrung auch fast wie eine Ausländerin für mich.» Die 17-Jährige sieht es als Chancen, in jedem Training von diesen Spielerinnen zu lernen.

Die «Gratis-Lektionen» von Bullo nimmt Dalessi noch so gerne. Denn die Tessinerin hat ein klares Ziel: «Ich möchte im Ausland als Profi spielen, in Schweden oder Nordamerika.» Den Schritt in die Frauen-Nati möchte die U18-Natispielerin ebenfalls schaffen. Trotz ihrer Grösse. «Ich habe einen Weg gefunden, das zu kompensieren.» Mit ihrer Schnelligkeit. Zweikämpfen geht sie aber nicht aus dem Weg, «ich habe keine Angst vor grösseren Spielerinnen».

Es lockt der erste Titel mit Ambri

Als Nächstes steht am Wochenende das Cup-Finalturnier mit den beiden Halbfinals sowie den Medaillenspielen an. Ambri ist dabei, weil es im Viertelfinal überraschend den letztjährigen Cup-Sieger Bern mit 3:2 ausgeschaltet hat. Nebst Rask und Kaila hat Dalessi ein Tor erzielt. «Das hat mich sehr glücklich gemacht», so die Kanti-Schülerin, «auch weil ich zuvor drei Spiele verpasst habe wegen der U18-WM».

Ambri trifft im Halbfinal auf Fribourg, das eine Runde zuvor Neuchâtel 6:2 besiegt hat. Ums andere Final-Ticket duellieren sich Davos und Zug. Dalessi möchte unbedingt in den Final, es winkt ihr erster Titel mit den HCAP Girls. Denn als das Team 2022 den Meistertitel in der SWHL B gewonnen und den Aufstieg in die höchste Spielklasse geschafft hatte, war das Stürmertalent an Lugano ausgeliehen. «Ich wurde in jenem Jahr 15 und durfte von da an in der höchsten Liga spielen.» Nach einer weiteren Saison im Südtessin kehrte Dalessi 2023 zu Ambri zurück – und will jetzt mit ihrem Stammklub etwas zu feiern haben.

Das Cup-Final-Wochenende:

Samstag, 25. Januar:

13:30 Uhr: 1. Halbfinal: Davos Ladies – EV Zug

17:00 Uhr: 2. Halbfinal: Ambri-Piotta Girls – Fribourg

Sonntag, 26. Januar 2025:

12:00 Uhr: Spiel um Platz 3

16:00 Uhr: Final um Cup-Sieg