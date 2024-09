Zugerinnen starten mit einem Sieg in die Saison

Die Ziele in Zug sind ambitioniert. Und der Start in die Women's League geglückt. Nach dem Aufstieg in die höchste Liga gewinnt das Team von Ex-Nati-Trainerin Daniela Diaz (42) gegen den SC Bern 5:2. Nati-Spielerin Noemi Ryhner (24) glänzt dabei mit zwei Skorerpunkten.

Das Projekt Women's League wird in Zug gross gefahren. Bereits letzte Saison, in der zweithöchsten Liga SWHL B, die die Zugerinnen nach Belieben dominierten, generierte der EVZ Sponsoring-Einnahmen von rund 750'000 Franken. Nun gibts noch mehr Kohle: Das Sponsoring-Volumen fürs Frauen-Team wurde um 45 Prozent auf 1,1 Mio. Franken gesteigert (im Blick). Der EVZ rechnet damit, dass sein semiprofessionelles Frauenteam diese Saison selbsttragend ist – sportlicher Erfolg wird dabei sicherlich helfen.

Auf dem Eis gehts für die Zugerinnen am Sonntag weiter. Dann spielen sie im Tessin gegen Ambri (17.30 Uhr).