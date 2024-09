Kurz zusammengefasst EVZ will im Frauen-Hockey Grosses bewegen

Sponsoring-Einnahmen fürs Frauen-Team: 1,1 Mio. Franken

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Als sich der EV Zug auf die Fahne geschrieben hat, im Frauen-Hockey etwas zu bewegen, geschah dies mit der Überzeugung: «Wenn, dann richtig.» Nach dem Aufstieg in die höchste Liga, der Women's League, sind die sportlichen Ziele ambitioniert. Wie bei den Männern in der National League will man im Titelrennen ein Wörtchen mitreden.

So richtig Eindruck machen die Zuger aber, als sie ihre Sponsoring-Zahlen offenlegen. Das tun sie nicht aus dem Grund, um damit aufschneiden zu wollen, sondern um aufzuzeigen, was möglich ist. «Wir wollen andere Klubs inspirieren und einen Anreiz schaffen», sagt Ibrahim Can, Leiter Marketing und Verkauf beim EVZ.

Austausch mit der Konkurrenz

Bereits letzte Saison in der zweithöchsten Liga SWHL B, die die Zugerinnen nach Belieben dominierten, generierte der EVZ Sponsoring-Einnahmen von rund 750'000 Franken. Nun konnten treue Partnerschaften verlängert und neue gewonnen werden. Das Sponsoring-Volumen fürs Frauen-Team wurde um 45 Prozent auf 1,1 Mio. Franken gesteigert. Can rechnet damit, dass das «Women & Girls Programm» mit semiprofessionellem Betrieb bereits in dieser zweiten Saison selbsttragend ist.

«Das zeigt, es ist Potenzial da, wenn man gewillt ist», so Can. So machen die Zuger kein Geheimnis draus, wie sie die Sache angepackt haben. Im Rahmen des Marketingtags der National League regte Can mit den Vertretern der anderen Grossklubs, die ein Frauen-Team betreiben, einen Austausch an: Zürich, Bern, Davos, Fribourg und Ambri. Er gewährte ihnen Einblick in ihre Herangehensweise – mit der Idee, das grosse Ganze, also die Weiterentwicklung des Schweizer Frauen-Hockeys gemeinsam vorantreiben zu können.

Bei anderen Klubs nachgefragt, werden die Zahlen nicht ganz so grosszügig offengelegt. Pascal Signer, COO beim SC Bern, sagt aber zumindest, dass ihr Sponsoring-Ertrag fürs Frauen-Team im mittleren sechsstelligen Bereich liegt, «unser eigenes Investment aber ebenso im tieferen sechsstelligen Bereich». Erst vier Monate vor der letzten Saison haben die Berner das Frauen-Team BoMo Thun in ihre Organisation integriert und einen Dreijahresplan aufgestellt – ebenfalls mit dem Ziel, es eines Tages selbsttragend betreiben zu können. Noch seien aber Investitionen nötig, «diese leisten wir bewusst, um das Frauen-Hockey zu fördern», so Signer.

Es braucht Überzeugungsarbeit

Beim HC Davos, der letzte Saison die Thurgau Indien Ladies übernommen hat, sieht es ähnlich aus. Die Bündner investieren einen mittleren sechsstelligen Betrag ins Frauen-Team, «das hat sich im Vergleich zur ersten Saison nicht wesentlich verändert», sagt Marc Gianola, CEO des HCD. «Wir merken, dass es noch viel Überzeugungsarbeit braucht, um Sponsoren ins Boot zu holen. Selbsttragend ist diese Sparte bei uns natürlich noch nicht, aber wir arbeiten klar darauf hin.»

In der ZSC-Organisation spielt Frauen-Hockey schon seit bald 40 Jahren eine grosse Rolle. Die Lions betreiben vier Teams: In der Women's League, der SWHL B, sowie die ZSC Girls und die Wallisellen Lions Girls. Insgesamt zählen die Zürcher 160 Hockey-Frauen und -Mädchen. Laut Marketingchef Roger Gemperle ist dem ZSC auch in diesem Bereich Nachhaltigkeit wichtig. Schon seit jeher sind die Frauen im Nachwuchs angesiedelt, da bestehen langfristige Sponsoring-Verträge, die die Junioren- und Frauen-Teams unterstützen. «Einige Positionen konnten aufgrund auslaufender Verträge neu und nur für die Frauen vermarktet werden», erklärt Gemperle, «da bewegen wir uns bei einem tiefen sechsstelligen Betrag.»