In Abwesenheit einiger Leistungsträgerinnen zeigt das Schweizer Eishockey-Team der Frauen zum Auftakt des schwedischen Turniers der Euro Hockey Tour eine kämpferische Leistung. Am Ende muss sich die Equipe von Colin Muller Finnland aber knapp geschlagen geben.

1/2 Das Schweizer Frauen-Eishockey-Nationalteam von Coach Colin Muller verliert zum Auftakt der Euro Hockey Tour in Schweden knapp gegen Finnland. Foto: keystone-sda.ch

Das Eishockey-Nationalteam der Frauen startet mit einer Niederlage ins zweite Turnier der Women's Euro Hockey Tour. Zum Auftakt unterliegen die Schweizerinnen Finnland 1:2.

Im Gegensatz zu den Finninnen treten die Schweizerinnen beim Turnier im südschwedischen Ängelholm nicht in Bestbesetzung an. Ohne zahlreiche Leistungsträgerinnen wie die in Nordamerika weilenden Alina Müller und Nicole Vallario, Captain Lara Stalder oder die Schweizer Liga-Topskorerin Rahel Enzler ist die knappe Niederlage als Achtungserfolg zu werten, zumal die Schweiz auch dank der überzeugenden Torhüterin Chiara Pfosi bis weit ins zweite Drittel hinein ohne Gegentreffer bleibt.

Die Entscheidung fällt im Schlussdrittel, als die dominant auftretenden Finninnen gut drei Minuten nach dem Schweizer Ausgleich im Powerplay den Siegtreffer zum 2:1 erzielen. Einzige Schweizer Torschützin ist Naemi Herzig, eine von drei Spielerinnen im Team von Trainer Colin Muller, die an einem US-College-Team aktiv sind. Die 18-Jährige trifft in der 45. Minute nach einem Zuspiel von Nati-Debütantin Luisa Waser.

So fällt die Niederlage deutlich knapper aus als noch im August, als die Schweiz gegen den gleichen Gegner eine 0:5-Klatsche hinnehmen musste. Weiter geht es für die Schweizerinnen an der Euro Hockey Tour am Freitag gegen Gastgeber Schweden und am Samstag gegen Tschechien.