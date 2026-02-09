Nati-Verteidigerin befördert Scheibe ins eigene Tor

Die USA führen 2:0. Die Weltmeisterinnen happen im Mittelabschnitt eine Schippe draufgelegt.
Das Powerplay sieht nicht schlecht aus. Und Marti hat kurz vor der Pause eine gute Chance. Philips im US-Tor ist aber auf dem Posten.
Strafe gegen die USA. Murphy kassiert für einen unerlaubten Check 2 Minuten.
Tor. 2:0 für die USA. Joy Dunne ist die Torschützin, wobei die Schweizer Verteidigerin Wetli den Pass der US-Stürmerin unglücklich ins eigene Tor abgelenkt hat. Sigrist hatte sich davor den Puck hinter dem Tor von Dunne abluchsen lassen.
Die Schweiz kommt wieder einmal ins gegnerische Drittel und Müller zu einem Schuss.
Davon selbst offensiv tätig zu werden, können die Schweizerinnen derzeit nur träumen.
Zimmermann kann sich glücklich schätzen, dass sie für ihren Check gegen Coyne keine Strafe erhalten hat.
Im anderen Spiel führt Kanada nach dem 1. Drittel gegen Tschechien schon 4:0.
Brändli kann sich den Puck krallen. Das Schussverhältnis lautet inzwischen 25:7.
Gegen Kanada kassierte die Nati drei der vier Tore in Unterzahl.
Strafe gegen die Schweiz. Ambri-Stürmerin Lutz muss 2 Minuten raus.