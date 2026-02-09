DE
LIVE
0:2
(0:1 | 0:1 | -:-)
USA
USA
Winn 7'
Dunne 35'
Olympia-Hockey im Ticker
Nati-Verteidigerin befördert Scheibe ins eigene Tor

vor 1 Minute

Pause

Die USA führen 2:0. Die Weltmeisterinnen happen im Mittelabschnitt eine Schippe draufgelegt.

vor 1 Minute

40. MInute

Das Powerplay sieht nicht schlecht aus. Und Marti hat kurz vor der Pause eine gute Chance. Philips im US-Tor ist aber auf dem Posten.

vor 4 Minuten

39. Minute

Strafe gegen die USA. Murphy kassiert für einen unerlaubten Check 2 Minuten.

vor 13 Minuten

35. Minute

Tor. 2:0 für die USA. Joy Dunne ist die Torschützin, wobei die Schweizer Verteidigerin Wetli den Pass der US-Stürmerin unglücklich ins eigene Tor abgelenkt hat. Sigrist hatte sich davor den Puck hinter dem Tor von Dunne abluchsen lassen. 

vor 14 Minuten

34. Minute

Die Schweiz kommt wieder einmal ins gegnerische Drittel und Müller zu einem Schuss.

vor 15 Minuten

33. Minute

Davon selbst offensiv tätig zu werden, können die Schweizerinnen derzeit nur träumen.

vor 23 Minuten

29. Minute

Zimmermann kann sich glücklich schätzen, dass sie für ihren Check gegen Coyne keine Strafe erhalten hat.

Im anderen Spiel führt Kanada nach dem 1. Drittel gegen Tschechien schon 4:0.

vor 27 Minuten

28. Minute

Brändli kann sich den Puck krallen. Das Schussverhältnis lautet inzwischen 25:7.

vor 27 Minuten

27. Minute

Gegen Kanada kassierte die Nati drei der vier Tore in Unterzahl.

vor 29 Minuten

26. Minute

Strafe gegen die Schweiz. Ambri-Stürmerin Lutz muss 2 Minuten raus.

