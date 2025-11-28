Schweiz startet dominant – Beney mit erster Chance

Die Aufstellung der Schweiz

Beim ersten Spiel von Rafel Navarro gibt es gleich eine Überraschung. Captain Lia Wälti sitzt zu Beginn nur auf der Bank. Für sie trägt Ana-Maria Crnogorcevic das Armband.

Des Weiteren gibt es im Vergleich zum letzten Spiel von Pia Sundhage drei weitere Änderungen. Lehmann, Riesen und Stierli sitzen zunächst auf der Bank. Dafür kriegen Vallotto, Fölmli und Calligaris das Vertrauen. Das lässt ebenfalls darauf schliessen, dass Navarro wohl mit einer Viererkette spielen wird und nicht mit der unter Sundhage bewährten Dreierkette.