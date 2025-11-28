DE
Schweiz
Schweiz
0:0
Belgien
Belgien
Schweiz
Schweiz
LIVE
0:0
Belgien
Belgien
Ohne Captain Wälti
Schweiz startet dominant – Beney mit erster Chance

vor 2 Minuten

9. Minute

Belgien kann nach knapp zehn Minuten die Seite gut verlagern und Missipo hat etwas Freiraum. Sie will den Ball nochmals zur Mitte bringen, doch Calligaris kann zur Ecke klären. Die ist schlecht getreten und bringt nichts ein.

vor 6 Minuten

6. Minute

Die Schweizerinnen legen direkt mit der ersten guten Chance nach. Beney sucht auf der Aussenbahn das Duell und sieht dann im Strafraum Reuteler. Die wird zwar vom Ball getrennt, jedoch kommt Beney nochmals an den Ball. Ihre Kugel geht am Tor vorbei. Es flammt kurz die Frage nach einem Foul an Reuteler auf, doch für einen Penalty war es zu wenig.

vor 8 Minuten

5. Minute

Erster zaghafter Angriff der Schweizerinnen. Sie versuchen die Belgierinnen hoch unter Druck zu setzen und so kann Fölmli nach einem Einwurf die Kugel an der Seitenlinie übernehmen. Sie versucht, Vallotto in die Tiefe zu schicken, doch die belgische Schlussfrau ist auf ihrem Posten.

vor 11 Minuten

3. Minute

Wie angekündigt, lässt Navarro mit einer Viererkette spielen. Das Zentrum bilden dabei Schertenleib, Xhemaili und Reuteler. Also eine etwas defensivere Aufgabe für Schertenleib. Als Stossstürmerin steht heute Fölmli auf dem Platz.

vor 12 Minuten
Anpfiff
Anpfiff

1. Minute

Es geht los in Jerez! Der Anpfiff ist erfolgt HOPP SCHWIIZ.

vor 16 Minuten

Die Nationalhymnen erklingen

Alles bereit in Jerez, die Nationalhymnen werden abgespielt – gleich rollt der Ball.

vor 19 Minuten

Bald geht es los

Von Copper Mountain geht es rüber ins Estadio Municipal de Chapin in Andalusien. Die Nati ist bereit für das erste Spiel unter Trainer Rafel Navarro.

vor 35 Minuten

Update zu Lia Wälti

40 Minuten nach der Bekanntgabe der Aufstellung gibt der Verband ein Update zu Lia Wälti: Der Captain «verpasst das heutige Spiel aufgrund von muskulären Problemen».

vor 42 Minuten

Die Aufstellung von Belgien

Auch die Belgierinnen lassen ihren Top-Star zu Beginn auf der Bank. Tessa Wullaert, Stürmerin von Inter Mailand und eigentlich Captain muss von Beginn weg zusehen. Auch Janice Cayman ist nicht in der Startelf. Dafür spielt Kassandra Missipo, die Teamkollegin von Noemi Benz bei Sassuolo und mit einer Basel-Vergangenheit.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
17:59 Uhr

Die Aufstellung der Schweiz

Beim ersten Spiel von Rafel Navarro gibt es gleich eine Überraschung. Captain Lia Wälti sitzt zu Beginn nur auf der Bank. Für sie trägt Ana-Maria Crnogorcevic das Armband.

Des Weiteren gibt es im Vergleich zum letzten Spiel von Pia Sundhage drei weitere Änderungen. Lehmann, Riesen und Stierli sitzen zunächst auf der Bank. Dafür kriegen Vallotto, Fölmli und Calligaris das Vertrauen. Das lässt ebenfalls darauf schliessen, dass Navarro wohl mit einer Viererkette spielen wird und nicht mit der unter Sundhage bewährten Dreierkette.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die letzten Spiele
Anstoss
Freitag
28. November 2025 um 19:00 Uhr
