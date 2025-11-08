Die Schweizer Eishockey-Frauen verlieren ihr letztes Spiel der Euro Hockey Tour gegen Tschechien mit 0:1. Trotz Überzahl im ersten Drittel gelang dem Team von Colin Muller kein Tor. Die Schweiz beendet das Turnier in Ängelholm auf dem letzten Platz.

Die Schweizerinnen beenden die Euro Hockey Tour auf dem letzten Platz. Foto: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Schweizer Frauen-Nationalteam verliert zum Abschluss der Euro Hockey Tour gegen Tschechien. Nach dem Sieg gegen Schweden in der Verlängerung am Freitag muss sich das Schweizer Team mit 0:1 geschlagen geben.

Es ist nach der Auftaktniederlage gegen Finnland das zweite Mal, dass das Team von Colin Muller am Turnier in Ängelholm, Schweden, verliert.

Das entscheidende Tor fällt bereits im ersten Drittel. Obwohl die Schweiz in Überzahl agiert, trifft Jurickova in der 15. Minute für Tschechien.

Im zweiten und dritten Drittel schleichen sich bei den Schweizerinnen zwar weniger Ungenauigkeiten ein als noch in den ersten 20 Minuten, dennoch gelingt dem Team kein Tor. In der Offensive bleibt man zu harmlos.

Damit schliesst die Schweiz das Turnier auf dem vierten und letzten Platz der Gruppe ab.