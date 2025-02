Formstand Schweiz

An der Euro Hockey Tour im Dezember schlossen die Eisgenossen mit drei Punkten auf Platz 4 ab – punktgleich mit Schweden und Finnland. Den einzigen Sieg feierten die Schweizer in Fribourg gegen den heutigen Gegner. Das einzige Tor dieser Partie erzielte Christoph Bertschy in der 15. Minute. Ludovic Waeber hielt hinten den Kasten dicht. Gegen die Schweden verloren sie mit 1:4 und gegen Tschechien mit 0:2. Nur gerade zwei geschossene Tore während des ganzen Turniers – klappt es heuer besser? Dario Rohrbach, Kevin Pasche, Fabian Ritzmann, Yanick Sablatnig und Jonas Taibel könnten gegen Finnland ihr Nati-Debüt feiern – sofern sie im Lineup stehen. Für Rohrbach wäre es ein Heimspiel, da er für die SCL Tigers spielt.