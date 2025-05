Die Zürcher Meisterspieler greifen ein

Ausgangslage

Unsere Eisgenossen spielen gegen Schweden, Finnland und Weltmeister Tschechien an den Czech Hockey Games. Es sind die letzten Tests vor der Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden die ab dem 09. Mai 2025 beginnt. Das erste Spiel am Donnerstag gegen Schweden ging 1:2 verloren. Heute kommt mit Finnland kein einfacherer Gegner auf die Eidgenossen zu. Die perfekte Möglichkeit sich für das grosse Turnier vorzubereiten.