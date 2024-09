06.09.2024, 20:40 Uhr

Ausgangslage

Die Schweiz geht als Titelverteidiger in den diesjährigen Wettbewerb. Allerdings nicht dank den Zürchern, sondern den Servettiens aus Genf. Die Zürcher kehren nach einem Jahr Pause in die CHL zurück und feierten dabei einen Auftaktsieg gegen die Storhamar Dragons (Norwegen). Die Finnen nahmen bereits letztes Jahr an der Champions League teil und schieden damals im Achtelfinale gegen die Tschechen aus Pardubice aus. Sie konnten ihr Auftaktspiel ebenfalls für sich entscheiden, mussten aber den Umweg über die Verlängerung gehen.