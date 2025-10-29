Als hätte es die Krise der ZSC Lions nie gegeben. Nach dem Derby-Sieg gegen Kloten eine 7:0-Gala gegen die SCRJ Lakers. ZSC-Routinier Christian Marti ordnet die Geschehnisse der letzten Tage ein.

«Jetzt zeigt sich, ob wir meinen, wir seien ‹Siebesieche›»

1/5 Christian Marti hat wieder mehr Spass als ZSC-Spieler. Foto: Nico Ilic/freshfocus

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Die zwischenzeitliche Serie von acht Niederlagen in Folge hat dem erfahrenen ZSC-Verteidiger Christian Marti (32) aufs Gemüt geschlagen. «So etwas nimmt man dann schon auch persönlich. Denn dies hier ist nicht irgendein Arbeitsplatz, wir sind Zürcher», sagt der Nati-Spieler.

Mit der 1:5-Pleite vor einer Woche gegen Lugano war ein Tiefpunkt erreicht. «Es hat viele Gespräche gegeben», verrät er und es habe eine klare Ansage des Coachingstaffs gegeben, «aber vor allem haben wir nicht nur geredet, sondern es danach auch angepackt.» Der 4:1-Sieg gegen Kloten war eine Erlösung: «Da haben wir gekämpft und waren wieder viel aktiver.» Gegen die SCRJ Lakers spielte sich der Doppelmeister dann mit neuer Moral den Frust der letzten Wochen von der Seele.

4:18 ZSC Lions – SCRJ Lakers 7:0: Frechdachs Weber nötigt Nyffeler zum Eigentor

Moralspritzen für sieben verschiedenen Torschützen

Speziell freut Trainer Marco Bayer (53) und auch Marti, dass es beim 7:0 sieben verschiedene Torschützen gegeben hat. «Es tut jedem Spieler gut, der punkten konnte, es war eine solidarische Leistung von A bis Z», resümiert Bayer. Und Marti sagt: «Es tut mega gut. Einige der Jungs haben diese Tore gebraucht.»

Aber Marti warnt gleichzeitig auch davor, diesen Kantersieg überzubewerten. «Wir müssen jetzt dran bleiben, diese Umstellungen, die wir vorgenommen haben, perfektionieren und schauen, dass wir bei den beiden verbleibenden Spiele vor der Nati-Pause nochmals alles reinwerfen und dann können wir anschliessend weiterschauen», fordert der Defensiv-Haudegen.

Berner Wochenende vor der Nati-Pause

Die ZSC Lions erwartet vor dem Break ein Berner Wochenende. Bevor es am Samstag zum angeschlagenen SCB geht, kommen am Freitag die SCL Tigers nach Zürich. «Jetzt wird sich zeigen, ob wir nach diesen beiden Siegen meinen, wir seien ‹Siebesieche› oder checken, in welcher Situation wir uns gerade befinden», hebt Marti den Mahnfinger.