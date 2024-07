Nach verpasster Olympia-Qualifikation steht das Schweizer Beachvolley-Duo Vergé-Dépré/Mäder am Elite16-Turnier in Wien im Final.

Schweizer Beachvolleyball-Duo steht in Wien im Final

Anouk Vergé-Dépré (links) and Joana Mäder spielen beim Elite16-Turnier in Wien gross auf.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Anouk Vergé-Dépré (32) und Joana Mäder (32) spielen am Elite16-Turnier in Wien um den Sieg. Das Schweizer Duo zeigt im Halbfinal gegen die Amerikanerinnen Terese Cannon (28) und Megan Kraft (21) eine Aufholjagd.

Nach verlorenem Startsatz steigern sich die Schweizerinnen und gewinnen das Duell 16:21, 21:17, 15:12. Es ist ihre erste Finalteilnahme seit Einführung der Elite16-Turniere als höchste Stufe und ein kleiner Trost für das Verpassen der Olympischen Spiele in Paris. Im Final in der österreichischen Hauptstadt kommt es am Nachmittag um 17.30 Uhr zum Duell gegen die Deutschen Svenja Müller (23) und Cinja Tillmann (33).