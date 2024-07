Das Schweizer Beachvolleyball-Duo Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder erreicht beim Elite16-Turnier in Wien die Halbfinals.

Vergé-Dépré/Mäder stürmen nach Olympia-Enttäuschung in Halbfinal

Exploit in Wien

Freude über einen echten Exploit: Anouk Vergé-Dépré (re.) und Joana Mäder.

Vergé-Dépré und Mäder setzten sich im Viertelfinal zu später Stunde gegen die Australierinnen Mariafe Artacho Del Solar und Taliqua Clancy in drei hart umkämpften Sätzen 23:21, 19:21, 15:9 durch. Auf oberster Stufe stehen die Olympia-Dritten von 2021, die diesmal die Qualifikation für Paris verpasst haben, erstmals in dieser Saison unter den Top 4. Im April hatten sie beim Challenger-Turnier in Xiamen den 2. Platz erreicht.

Im Halbfinal treffen Vergé-Dépré am Samstagmittag auf die Amerikanerinnen Terese Cannon und Megan Kraft.

Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré schieden hingegen wie vor einer Woche in Gstaad im Viertelfinal aus. Die beiden Olympia-Fahrerinnen unterlagen dem als Nummer 5 gesetzten brasilianischen Duo Agatha/Rebecca klar 17:21, 11:21.