Erstes Olympiagold: Richard Button sichert sich bei den Winterspielen in St. Moritz 1948 die Goldmedaille. Vier Jahre später doppelt er in Oslo nach. Foto: STR

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der ehemalige Eiskunstläufer Richard «Dick» Button aus den USA ist tot. Der zweimalige Olympiasieger stirbt im Alter von 95 Jahren. Dies teilte die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Buttons Familie mit. Er sei eines natürlichen Todes gestorben, gab der amerikanische Eiskunstlaufverband bekannt.

Button gewann bei den Winterspielen 1948 in St. Moritz und vier Jahre später in Oslo die Goldmedaille in der Einzelkonkurrenz. Ausserdem wurde er fünfmal Weltmeister. Nach seiner aktiven Karriere arbeitete er als Kommentator und wurde als «Stimme des Eiskunstlaufs» bekannt.

Für den amerikanischen Verband ist es der nächste Schock, nachdem beim verheerenden Flugzeugunglück in der Hauptstadt Washington am Mittwochabend mehrere Eiskunstläufer, Trainer sowie Familienangehörige gestorben sind.