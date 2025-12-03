DE
FR
Abonnieren

Das gibt eine Busse!
SCRJ-Strömwall glänzt mit Schauspieleinlage

Fribourgs Streule teilt kräftig gegen Strömwall aus, der sich angeschlagen auf die Spielerbank rettet. In der Wiederholung sieht man klar, es war eine Schauspieleinlage.
Publiziert: 22:29 Uhr
Kommentieren
Eishockey aktuell
In diesem Artikel erwähnt
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen