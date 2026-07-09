DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Super League: Gotthard rockt neue Lugano-Stadionhymne
Brummende Gitarren
Gotthard rockt neue Lugano-Stadionhymne
Zum Einzug in die AIL Arena erhält der FC Lugano gleich zwei neue Stadionhymnen. Hinter den Songs steckt keine geringere Band als die Tessiner Rock-Legenden von Gotthard.
Publiziert: 14:08 Uhr
Teilen
Kommentieren
In diesem Artikel erwähnt
FC Lugano
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen