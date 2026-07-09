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Brummende Gitarren
Gotthard rockt neue Lugano-Stadionhymne

Zum Einzug in die AIL Arena erhält der FC Lugano gleich zwei neue Stadionhymnen. Hinter den Songs steckt keine geringere Band als die Tessiner Rock-Legenden von Gotthard.
Publiziert: 14:08 Uhr
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