Lindsey Vonn stürzt bei der Olympia-Abfahrt schwer. US-Speed-Trainer Hödlmoser hat erste Informationen zu ihrem Gesundheitszustand.

Darum gehts Lindsey Vonn stürzt bei Olympia-Abfahrt und liegt im Spital

Möglicher Bruch im Unterschenkel, Diagnose noch unklar und Untersuchungen laufen

US-Team gewann Gold durch Breezy Johnson, Verletzung trübt Freude Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Wie steht es um US-Skistar Lindsey Vonn (41) nach ihrem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt? Eine genaue Diagnose ist aktuell noch nicht da. Ihr Trainer Alex Hödlmoser gibt gegenüber SRF in einem Interview aber ein erstes Update ab: «Wir haben noch sehr wenige Informationen. Anscheinend soll es ein Bruch im Unterschenkel sein. Aber wir wissen noch überhaupt nichts Genaues. Sie wird noch untersucht.» Wie Hödlmoser sagt, ist die Amerikanerin aktuell im Spital von Cortina. Der Trainer konnte selbst noch nicht mit Vonn sprechen.

Bekannt sei auch noch nicht, ob die Speed-Queen in Italien weiter untersucht wird oder in ein anderes Spital verlegt wird. «Es wird vom Ausmass der Verletzungen abhängig sein, ob man sie hier behandelt oder ob sie nach Österreich überstellt wird oder anderswo hin», erklärt der Österreicher sichtlich bewegt weiter.

Es sei nach dem Gold-Triumph durch Breezy Johnson im Moment schwierig mit den Emotionen. «Man freut sich über die Goldmedaille und bangt natürlich um Lindsey», so der US-Speed-Trainer.