DE
FR
Abonnieren
Der Sturz von Lindsey Vonn jetzt im Video
0:15
Sie schreit vor Schmerzen:Der Sturz von Lindsey Vonn jetzt im Video

«Bruch im Unterschenkel»
US-Speed-Trainer gibt erstes Verletzungsupdate nach Vonn-Sturz

Lindsey Vonn stürzt bei der Olympia-Abfahrt schwer. US-Speed-Trainer Hödlmoser hat erste Informationen zu ihrem Gesundheitszustand.
Publiziert: 15:30 Uhr
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Kommentieren
1/2
Lindsey Vonn bleibt in der Olympia-Abfahrt an einem Tor hängen und stürzt schwer.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Lindsey Vonn stürzt bei Olympia-Abfahrt und liegt im Spital
  • Möglicher Bruch im Unterschenkel, Diagnose noch unklar und Untersuchungen laufen
  • US-Team gewann Gold durch Breezy Johnson, Verletzung trübt Freude
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Wie steht es um US-Skistar Lindsey Vonn (41) nach ihrem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt? Eine genaue Diagnose ist aktuell noch nicht da. Ihr Trainer Alex Hödlmoser gibt gegenüber SRF in einem Interview aber ein erstes Update ab: «Wir haben noch sehr wenige Informationen. Anscheinend soll es ein Bruch im Unterschenkel sein. Aber wir wissen noch überhaupt nichts Genaues. Sie wird noch untersucht.» Wie Hödlmoser sagt, ist die Amerikanerin aktuell im Spital von Cortina. Der Trainer konnte selbst noch nicht mit Vonn sprechen.

Bekannt sei auch noch nicht, ob die Speed-Queen in Italien weiter untersucht wird oder in ein anderes Spital verlegt wird. «Es wird vom Ausmass der Verletzungen abhängig sein, ob man sie hier behandelt oder ob sie nach Österreich überstellt wird oder anderswo hin», erklärt der Österreicher sichtlich bewegt weiter.

Es sei nach dem Gold-Triumph durch Breezy Johnson im Moment schwierig mit den Emotionen. «Man freut sich über die Goldmedaille und bangt natürlich um Lindsey», so der US-Speed-Trainer.

Auch Andorranerin stürzt auf Olympia-Abfahrt schwer
0:21
Kurz nach Lindsey Vonn:Auch Andorranerin stürzt auf Olympia-Abfahrt schwer
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen