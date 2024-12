1/8 Giganten unter sich: Tyson Fury (l.) und Oleksandr Usyk vor ihrem Kampf. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Fury und Usyk kämpfen erneut um Schwergewichtstitel in Riad

Usyk ist Favorit, Fury will Revanche für erste Niederlage

Im Mai duellierten sich die Schwergewichtsboxer Tyson Fury (36) und Oleksandr Usyk (37) ein erstes Mal. Mit dem besseren Ende für den Ukrainer Usyk. Jetzt kommt es am Samstagabend (Kampfbeginn ca. 23 Uhr) zum Rückkampf in Riad. Hier kommen alle Infos.

Worum geht es?

Fury sinnt nach Rache. Im September musste der Brite seine erste Niederlage überhaupt im 36. Kampf hinnehmen. Es war ein harter Fight, der über die vollen 12 Runden ging und am Ende knapp Usyk als Sieger nach Punkten hervorbrachte. Damit kürte er sich zum ersten «Undisputed Champion» (unbestrittener Weltmeister als Halter aller WM-Titel der vier grossen Weltverbände) seit 25 Jahren.

Der Rückkampf war bereits im Vertrag des ersten Fights abgemacht und hätte bereits im Oktober stattfinden sollen, wurde dann aber in den Dezember verschoben. Dieses Mal geht es nicht mehr um alle vier Titel, sondern nur um jene der WBA, WBC und WBO.

Was ist mit dem vierten Gürtel passiert?

Der Titel der IBF wurde Usyk aberkannt, da er seiner Pflicht-Verteidigung nicht nachgekommen war. Somit ist er nur noch dreifacher Titelhalter. Den IBF-Gürtel schnappte sich der Brite Daniel Dubois im September. Im Kampf um den vakanten WM-Titel hatte er damals Landsmann Anthony Joshua mittels K.o. bezwungen.

Das Preisgeld

Die Kassen klingeln kurz vor Weihnachten. Laut einem Bericht der «Sun» liegen 180 Millionen Dollar im Topf. Die Summe soll gleichmässig auf die beiden Superstars aufgeteilt werden, unabhängig vom Ergebnis. Mit weiteren Prämien dazu sollen Usyk und Fury dann beide auf eine dreistellige Millionen-Summe kommen.

Wo findet der Fight statt?

Der Kampf steigt wieder am selben Ort wie die erste Ausgabe im Mai: in der Kingdom-Arena in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad. Also dort, wo in letzter Zeit fast alle wichtigen Boxkämpfe stattfinden. Die Saudis sichern sich die Fights für viel Geld und probieren so, ihr Image aufzupolieren.

Der Event beginnt um 16 Uhr Schweizer Zeit und hat neben dem Hauptkampf noch fünf weitere Boxkämpfe auf der Fightcard.

Wo kann ich den Kampf sehen?

Streaming-Anbieter Dazn hat sich die Rechte am Mega-Kampf gesichert. Doch ein einfaches Abo reicht nicht aus. Wer den Fight sehen will, muss einmalig 19.90 Franken bezahlen. Das Pay-per-View-Modell ist bei grossen Boxkämpfen üblich geworden.

Wer ist Favorit?

Die körperlichen Vorteile hat Fury. Der Brite ist grösser (2,06 m zu 1,91 m), schwerer (126 kg zu 100 kg) und hat mehr Reichweite als sein Gegner. Derweil ist Usyks, der auch «The Cat» genannt wird, grosse Stärke sein hohes Tempo.

Die Buchmacher sehen erneut Usyk vorne. Beim Schweizer Anbieter Sporttip hat der Ukrainer eine 1,67-Quote und bei einem Sieg Furys gibts das doppelte des Einsatzes zurück.