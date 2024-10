Arnold Gjergjaj, der erfolgreichste Schweizer Schwergewichtsboxer, steht vor dem grössten Kampf seiner Karriere. Im November will «The Cobra» den EBU-Europameistertitel erstmals in die Schweiz holen.

Die Kobra ist wieder auf Beutejagd! Der Schweizer WBF-Weltmeister Arnold Gjergjaj (40), der sich den Übernamen «The Cobra» zu eigen gemacht hat, kehrt auf die grosse Bühne zurück.

Wie sein Medienteam am Dienstag mitteilt, macht sich der Basler Schwergewichtsboxer im November auf, den EBU-Europameistertitel erstmals in die Schweiz zu holen. Am 23. November kämpft er im Olympic Center in Heidelberg gegen den Ukrainer Oleksandr Zakhozhyi um diese Auszeichnung – es ist der bis dato wichtigste Kampf seiner Karriere.

Gegner kommt mit makelloser Statistik

Auf Gjergjaj wartet eine grosse Herausforderung: Sein Gegner ist amtierender Europameister und reist mit der eindrücklichen Bilanz von 19 Kämpfen und 19 Siegen nach Deutschland.

Die Kobra fühle sich aber bereit und in Topform, lässt sein Team ausrichten. Seit Wochen trainiere er zwei- bis dreimal am Tag und bereite sich akribisch vor. Schliesslich steht viel auf dem Spiel. Ein Sieg über Zakhozhyi würde Gjergjajs Karriere auf ein neues Level hieven. Als EBU-Europameister könnten Türen zu weiteren Big Fights aufgehen, etwa in London, Dubai oder Riad. Doch dazu muss zuerst Zakhozhyi aus dem Weg geräumt werden.