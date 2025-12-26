Timar ist Weltmeisterin – Peña bleibt ungeschlagen

Schweizer Jubel im Berner Kursaal: Gabriela Timar bezwingt im Kampf um den WBO-Titel die Japanerin Marina Loreto. Auch Angelo Peña und Félix Meier gewinnen ihre Kämpfe.

Die 39-jährige Gabriela Timar aus Kleinbasel erfüllt sich am Freitag beim Boxing Day im Berner Kursaal ihren grossen Titel-Traum. Sie bezwingt im Kampf um den Gürtel der World Boxing Organization (WBO) im Atomgewicht die Japanerin Marina Loreto nach Punkten. Sie ist damit die erste Schweizer Weltmeisterin eines der grossen internationalen Boxverbände.

Zehn Runden lang dauert der Fight, den Timar mit blutverschmiertem Gesicht beendet – dies als Folge einer gebrochenen Nase. «Ich werde bereit sein und alles geben», versprach die gebürtige Rumänin im Vorfeld gegenüber Blick. Und genau so hat sie es umgesetzt.

Peña bleibt ungeschlagen

Ebenfalls erfolgreich an diesem Abend ist Angelo Peña (31). Der Schweiz-Dominikaner gewinnt gegen Jeo Santisima (Philippinen) nach Punkten. Damit holt Peña zum vierten Mal in Folge den WBO-Intercontinental-Titel, er kommt seinem grossen Traum – einem WM-Kampf im Superfedergewicht – einen Schritt näher. Peña ist ungeschlagen – seit nun 13 Kämpfen.

5:09 Zum vierten Mal in Folge: Peña lässt Gegner keine Chance und siegt

Auch Félix Meier jubelt

Auch der Lausanner Félix Meier (21) gewinnt seinen Kampf. Er siegt gegen den Mexikaner Javier Castaneda Dominguez nach Punkten (acht Runden).

Meier gilt als grosse Schweizer Boxhoffnung. Vor einem Jahr wurde er vom Schweizer Boxpromoter Leander Strupler mit einem Fünfjahresvertrag bei den Boxing Kings ausgestattet. Strupler, der mit der Berner Boxpromotion Swiss Pro Boxing auch Champion Angelo Peña managt, sieht in Meier die Zukunft: «Félix bringt unumstritten alles mit, um zum erfolgreichsten Schweizer Boxer der kommenden Jahre zu werden.»