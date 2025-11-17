DE
Zwei von drei Männer-Teams weiter
Nächstes Schweizer Beachvolley-Duo in der K.-o.-Runde

Nach Marco Krattiger und Leo Dillier hat sich auch das Beachvolleyball-Duo Yves Haussener und Julian Friedli für die WM-Sechzehntelfinals qualifiziert. Ein drittes TSchweizer Team könnte noch dazukommen.
Yves Haussener (links) und Julian Friedli qualifizieren sich an der WM für die Sechzehntelfinals
  • Haussener/Friedli erreichen Sechzehntelfinals nach Gruppensieg gegen Kuba
  • Reaktion auf Niederlage gegen Katarer mit klarem Sieg gezeigt
  • Haussener/Friedli gewannen 21:13, 21:18 gegen Gomez/Veranes
Yves Haussener und Julian Friedli haben an der WM in Adelaide als zweites Schweizer Männer-Duo den Platz in den Sechzehntelfinals auf sicher. Sie beenden die Vorrunde in ihrer Gruppe auf Platz 2.

Der Basler und der Aargauer bezwingen in ihrem letzten Gruppenspiel die Aussenseiter Damian Gomez/Eblis Veranes aus Kuba sicher 21:13, 21:18 und zeigen damit die erhoffte Reaktion auf die Niederlage vom Samstag gegen die favorisierten Katarer Cherif Younousse/Ahmed Tijan.

Haussener/Friedli folgen Marco Krattiger und Leo Dillier, die in ihrer Gruppe vor Adrian Heidrich und Jonathan Jordan auch Platz 2 belegen, in die Sechzehntelfinals. Ob Heidrich/Jordan ebenfalls direkt den Sprung in die «Runde der 32» schaffen oder den Umweg über das Playoff nehmen müssen, steht noch nicht fest.

