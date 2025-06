Zoé und Anouk Vergé-Dépré tanken in der Türkei Selbstvertrauen. Das Schweizer Beachvolleyball-Duo steht am Challenge-Turnier in Antalya im Halbfinal.

1/2 Zoé und Anouk Vergé-Dépré (von links) läuft es in Alanya bislang genau nach Plan. (Archivbild) Foto: ANTHONY ANEX

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Zwei Wochen nach Platz 3 am Elite16-Turnier in Ostrava schlagen Zoé und Anouk Vergé-Dépré am Samstag im Viertelfinal des unterklassigen Turniers im Badeort an der türkischen Mittelmeerküste die Ukrainerinnen Jewa Serdjuk/Daria Romanjuk 21:17, 21:18. Das Geschwister-Gespann spielt damit am Samstagabend (20.00 Uhr) gegen die Französinnen Clémence Vieira und Aline Chamereau um den Finaleinzug.

Bei den Männern scheiden Adrian Heidrich/Jonathan Jordan als beste Schweizer in den Achtelfinals aus. Gegen die Österreicher Timo Hammarberg/Tim Berger bleiben sie chancenlos (13:21, 14:21).