Im zweiten Spiel muss das Schweizer Duo Métral/Haussener an der Beach-EM die erste Niederlage hinnehmen. Ihre Landsmänner hingegen müssen nicht antreten. Das gegnerische Team hat sich aus dem Turnier zurückgezogen.

1/2 Quentin Métral (l.) und Yves Haussener müssen den Sand als Verlierer verlassen.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Quentin Métral und Yves Haussener verlieren an der Beachvolleyball-EM in Holland ihr zweites Gruppenspiel gegen das einheimische Duo Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen mit 21:16, 22:24, 7:15.

Die Schweizer können nicht an den Erfolg vom Vortag anknüpfen, als es einen lockeren Zweisatzsieg gegen die Polen Bartosz Losiak/Michal Bryl gab. Nach gewonnenem Startsatz fehlen Métral/Haussener mehrmals nur zwei Punkte zum Matchgewinn. Jedoch geht zunächst der zweite Satz mit 22:24 und später auch die Partie verloren.

Das zweite Schweizer Duo um Marco Krattiger/Florain Breer muss am Donnerstagmorgen nicht zum zweiten Gruppenspiel antreten, da das Deutsche Duo Lukas Pfretzschner/Sven Winter Forfait geben musste. Pfretzschner hatte sich am Vortag im ersten Gruppenspiel schwer am Knöchel verletzt. Auf Instagram gab er bekannt, dass sie sich deswegen vom Turnier zurückziehen.

Im letzten Gruppenspiel am Donnerstagabend geht es für beide Schweizer Duos um den Einzug in die K.-o.-Phase.