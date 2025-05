Exploit im Beachvolleyball: Marco Krattiger und Leo Dillier haben es als Qualifikanten bis in den Final des Challenge-Turniers in Xiamen geschafft. Dort verliert das Schweizer Duo allerdings.

Schweizer Beachvolley-Duo schafft Exploit in China

Marco Krattiger - hier im vergangenen Juli beim Beachvolleyball-Turnier in Gstaad - erreicht beim Challenge-Turnier in China zusammen mit Leo Dillier den Final. Foto: PETER SCHNEIDER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Dem Schweizer Beachvolleyball-Duo Marco Krattiger und Leo Dillier gelingt beim Challenge-Turnier in Xiamen ein Exploit. Es stösst in China nach überstandener Qualifikation bis in den Final vor.

In ihrem ersten gemeinsamen Endspiel auf dieser Stufe, der zweithöchsten der World Tour nach den Elite16-Turnieren, setzt es für den 30-jährigen Krattiger und den sieben Jahre jüngeren Dillier gegen Cherif Younousse/Ahmed Tijan aus Katar eine Niederlage ab.

Das Skore gegen die Olympia-Dritten von Tokio 2021, die in den Viertelfinals mit Adrian Heidrich/Jonathan Jordan ein weiteres Qualifikanten-Duo aus der Schweiz ausgeschaltet haben, fällt mit 14:21 und 14:21 eindeutig aus.

In der K.o.-Phase haben Krattiger/Dillier ihre ersten drei Spiele jeweils im Tie-Break gewonnen, darunter im rein schweizerischen Viertelfinal auch gegen Yves Haussener/Julian Friedli (21:19, 23:25, 15:7). Im Halbfinal gegen das französische Duo Rotar/Gauthier-Rat resultierte danach ein souveräner 21:16, 21:18-Sieg.