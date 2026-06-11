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Versöhnung nach Krach?
Jenner und Swift umarmen sich bei NBA-Final

Versöhnung zwischen dem Jenner/Kardashian-Clan und Taylor Swift? Bei den NBA-Finals umarmen sich der Popstar und Kylie Jenner.
Publiziert: vor 53 Minuten
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