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NBA: Jenner und Swift umarmen sich, Versöhnung in Sicht?
Versöhnung nach Krach?
Jenner und Swift umarmen sich bei NBA-Final
Versöhnung zwischen dem Jenner/Kardashian-Clan und Taylor Swift? Bei den NBA-Finals umarmen sich der Popstar und Kylie Jenner.
Publiziert: vor 53 Minuten
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