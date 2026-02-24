Ex-Basketballerin (†43) plötzlich verstorben

Kara Brexton ist unerwartet aus dem Leben gerissen worden. Kurz nach ihrem Geburtstag ist die ehemalige Basketballerin verstorben.

Ex-Basketballerin Kara Braxton mit 43 Jahren verstorben

Sie gewann zwei polnische Meistertitel und zwei WNBA-Championate

Braxton absolvierte fast 300 WNBA-Hauptrundenspiele während ihrer Karriere

Trauer in der Basketballwelt: Kara Braxton ist tot. Die frühere Spielerin von Wisla Krakau, eines der grossen Teams der polnischen Liga, verstarb nur wenige Tage nach ihrem 43. Geburtstag. Die US-amerikanische Frauen-Basketballliga WNBA teilte die traurige Nachricht mit, ohne Angaben zu Todesursache oder -ort zu machen.

Braxton prägte den Basketball nicht nur in ihrer Heimat, sondern auch auf den europäischen Parketts. Ab Anfang der 2010er-Jahre spielte die fast zwei Meter grosse Centerin für Wisla Krakau in Polen. Sie führte das Team zu zwei Meistertiteln (2006, 2008) und holte 2006 sogar das Double mit dem Pokalsieg. Ihre körperliche Stärke in Kombination mit aussergewöhnlicher Beweglichkeit machte sie zu einer dominierenden Figur unter dem Korb.

Auch in der nordamerikanischen WNBA setzte Braxton sportliche Massstäbe. Beim Draft 2005 wurde sie an siebter Stelle ausgewählt. Sie spielte in ihrer zehnjährigen Karriere für die Detroit Shock, die Tulsa Shock, die Phoenix Mercury und die New York Liberty. Zweimal krönte sie sich mit Detroit zur Meisterin. «Mit tiefem Bedauern betrauern wir den Verlust von Kara Braxton», schrieb die Liga in einer offiziellen Stellungnahme. Während ihrer WNBA-Karriere absolvierte sie fast 300 Hauptrundenspiele und zahlreiche Playoff-Partien.

Karriere 2018 beendet

Nach ihrem Karriereende 2018 startete Braxton erfolgreich ins Geschäftsleben, arbeitete für den Sportartikelhersteller Nike in Oregon und liess sich später in Atlanta nieder. Ihr Erbe bleibt: zwei polnische Meistertitel, zwei WNBA-Titel und unvergessliche Momente auf dem Spielfeld.

Dieser Artikel ist zuerst auf «sport.fakt.pl» erschienen. Die polnische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.