Wildes Gerangel artet in Schlägerei aus

In der NBA ist es in der Nacht auf Dienstag zu wüsten Szenen gekommen. Im Spiel zwischen den Charlotte Hornets und den Detroit Pistons geraten mehrere Spieler aneinander.

Darum gehts Rangelei bei Hornets-Pistons-Spiel endet in Schlägerei, vier Spieler ausgeschlossen

Pistons-Coach Bickerstaff verteidigt Duren und kritisiert Hornets-Spieler

Pistons gewinnen knapp mit 110:104

Cédric Heeb Redaktor Sport

Beim NBA-Duell zwischen den Charlotte Hornets und den Detroit Pistons kommt es im dritten Viertel beim Stand von 70:62 für die Pistons zu einer wilden Rangelei, die in einer Schlägerei endet. Lanciert wird die Auseinandersetzung, die zig Betreuer und Spieler aufs Feld bringt, von Jalen Duren (22, Pistons) und Moussa Diabaté (24, Hornets).

Ersterer versucht, sich im Eins-gegen-Eins durchzusetzen, kann seinen Wurf allerdings nicht wie gewünscht ansetzen, da er von Diabaté gestört wird. Die beiden stehen sich dann Stirn an Stirn gegenüber, plötzlich fasst Duren seinem Gegenspieler ins Gesicht. Diabaté will sich mit einem Faustschlag revanchieren, trifft aber nicht und ist danach kaum zu bändigen.

Die Szene geht weiter. Unvermittelt greift nun Diabatés Teamkollege Miles Bridges (27) ein und verpasst Duren einen Schlag. Dies führt wiederum dazu, dass sich Pistons-Spieler Isaiah Stewart (24), der gar nicht im Einsatz war, von der Spielerbank erhebt, wie von der Tarantel gestochen auf Bridges losrennt und ihn attackieren will. Daneben ist Diabaté immer noch fuchsteufelswild, Betreuer und Mitspieler müssen ihn mit aller Kraft zurückhalten.

Pistons-Coach verteidigt Duren

Die Konsequenz, die kurz darauf von den Schiedsrichtern ausgesprochen wird: Alle vier erhalten einen Spielausschluss. Die Liga werde weitere Sanktionen prüfen, berichtet TNT Sports. Gegenüber «The Athletic» bedauert Pistons-Coach J.B. Bickerstaff nach dem knappen 110:104-Sieg die Vorkommnisse: «Ich hasse es, dass es so ausgeartet ist. Das sieht man nicht gerne.»

Die Schuld sieht der 46-Jährige allerdings eher bei den Hornets: «Es war klar, dass sie eine Linie überschchnitten haben, aus Frustration über das, was Jalen getan hat. Wenn einer versucht, dich zu schlagen, hast du das Recht, dich zu verteidigen.»