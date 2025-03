Sieg in letzter Sekunde

Kyshawn George feiert mit den Wizards den zweiten Sieg in Folge. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Washington Wizards kommen in der NBA zum zweiten Sieg in Folge. Das Team aus der Hauptstadt mit einem starken Kyshawn George gewinnt bei den Denver Nuggets 126:123.

Die Wizards siegen in einem Spiel, in dem sie gegen Ende des ersten Viertels mit 16 Punkten und Mitte des vierten Abschnitts mit acht Punkten Differenz im Rückstand lagen. Für die Entscheidung sorgt Jordan Poole mit einem Drei-Punkte-Wurf 2,1 Sekunden vor Schluss. Zuspieler ist Kyshawn George, der damit einen gelungenen Auftritt abrundete. Der Walliser hatte in seiner persönlichen Bilanz neben sieben Rebounds 19 Punkte stehen.

Die Wizards geben mit Sieg Nummer 15 in Spiel Nummer 66 die rote Laterne in der Gesamtrangliste der Liga ab. Die Utah Jazz haben ebenfalls 15 Siege auf dem Konto, weisen jedoch eine Niederlage mehr aus als George und seine Teamkollegen.