Niederhäuser von LA gedraftet «War schon als Kind ein Traum an der Westküste zu leben»

Für Yanic Konan Niederhäuser ist in der Nacht auf Donnerstag beim NBA-Draft ein Traum in Erfüllung gegangen. Er wird an 30. Stelle von den LA Clippers gezogen. Damit ist er nach Thabo Sefolosha, Clint Capela und Kyshawn George der erst vierte Schweizer in der NBA.

Publiziert: 07:33 Uhr | Aktualisiert: vor 45 Minuten