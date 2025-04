Zwei Superstars droht in der NBA das Saisonende. LeBron James und Luka Doncic stehen mit den Los Angeles Lakers vor dem Aus in den Playoffs.

Die Lakers stehen in den NBA-Playoffs vor dem Out

Die Lakers stehen in den NBA-Playoffs vor dem Out

LeBron James und den Los Angeles Lakers droht das Saisonende. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Los Angeles Lakers mit ihren Superstars LeBron James und Luka Doncic stehen in den NBA-Playoffs in der ersten Runde vor dem Ausscheiden. Nachdem sie sich am Sonntag in Minnesota mit 113:116 geschlagen geben müssen, liegen sie in der auf maximal sieben Partien ausgelegten Serie mit 1:3 Siegen zurück.

Im Gegensatz dazu benötigt der Titelverteidiger Boston nur noch einen Sieg, um in die Viertelfinals einzuziehen. Nach einem engen Spiel, in dem die Differenz nie mehr als neun Punkte beträgt, gewinnen die Celtics in Orlando mit 107:98 und führen in der Serie vor dem fünften Spiel am Dienstag in Massachusetts mit 3:1.