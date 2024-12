Der NBA-Leckerbissen zu Weihnachten geht an LeBron James: Seine LA Lakers gewinnen gegen die Golden State Warriors von Stephen Curry.

1/5 Stephen Curry (r.) gegen LeBron James: Das Duell der NBA-Superstars geht an Letzteren. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

LeBron James hat sich in seinem 19. Weihnachtsspiel mit einem Sieg in der Heimat eines seiner grössten Rivalen, Stephen Curry, selbst ein schönes Geschenk gemacht. Die Los Angeles Lakers gewinnen in San Francisco gegen die Golden State Warriors dank eines Korblegers von Austin Reaves eine Sekunde vor der Schlusssirene 115:113.

Im vorherigen Spielzug hat Stephen Curry die Warriors mit seinem achten verwerteten Dreipunktewurf wieder an die Lakers herangeführt. Mit seinen 38 Punkten ist Curry der beste Werfer des Abends. LeBron James kommt auf 31 Punkte und kompensiert zusammen mit Austin Reaves (26 Punkte, 10 Rebounds und 10 Assists) den Ausfall des mit einer Knöchelverletzung ausgeschiedenen Anthony Davis.

Ein persönliches Duell liefern sich Mikal Bridges und Victor Wembanyama beim 117:114 der New York Knicks gegen die San Antonio Spurs. Dank 41 Punkten von Bridges können die Knicks die Spurs um den mit 42 Punkten überragenden Wembanyama bezwingen. Der französische Center dominiert auch mit 18 Rebounds sowie je vier Assists und Blocks.