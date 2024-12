Clint Capela unterliegt mit den Atlanta Hawks den San Antonio Spurs in der Verlängerung. Dabei bekommt das Team des Genfers die volle Wucht von Superstar Victor Wembanyama zu spüren.

1/2 Da können die Gegner nur staunen: Victor Wembanyama (l.) legt gegen die Atlanta Hawks eine Mega-Show hin. Foto: keystone-sda.ch

Clint Capela und die Atlanta Hawks bekommen in der NBA die grosse Klasse von Victor Wembanyama zu spüren. Der Franzose führt die San Antonio Spurs mit 42 Punkten zum 133:126-Sieg nach Verlängerung.

Wembanyama sorgt vor Heimpublikum für die grosse Show. In einem Match, das hin und her wiegt und nach der regulären Spielzeit 120:120 unentschieden steht, macht der 2,24 Meter grosse Franzose letztlich den Unterschied. Er realisiert in der Verlängerung 8 von 13 Punkten seines Teams.

Bester Werfer bei den Gästen aus Atlanta ist De'Andre Hunter mit 27 Punkten. Der Genfer Center Clint Capela kommt nach 22 Minuten auf dem Parkett auf zehn Punkte und neun Rebounds.

George nach Verletzung zurück

Bei den Washington Wizards gibt Kyshawn George sein Comeback nach einer zweiwöchigen Zwangspause wegen einer Knöchelverletzung. Der Walliser Rookie bleibt unauffällig (3 Punkte, 3 Rebounds in 17 Minuten Spielzeit), kann aber den erst vierten Sieg in 25 Spielen seines Teams in vollen Zügen geniessen. Die Wizards setzen sich zu Hause gegen die Charlotte Hornets 123:114 durch.

«King» James knackt nächsten NBA-Rekord Basketball-Superstar LeBron James hat den nächsten Rekord in der NBA geknackt: Der 39 Jahre alte Ausnahmekönner hat nun auch die meiste Spielzeit überhaupt in der nordamerikanischen Eliteliga absolviert. James erreicht beim 113:100-Sieg seiner Los Angeles Lakers bei den Sacramento Kings seine 57'447. Spielminute und überholt damit den bisherigen Rekordhalter Kareem Abdul-Jabbar, der 57'446 Spielminuten auf dem NBA-Parkett erlebt hat. Auf Rang vier der Rangliste liegt Dirk Nowitzki mit 51.368 Spielminuten. Sein Geheimnis liege in der beharrlichen Trainingsarbeit, sagt James, der gegen Sacramento auf 19 Punkte kommt. «Ich habe mir in der Offseason nie viel Zeit genommen», sagt er: «Mittlerweile ein bisschen mehr.» James wird am Ende des Monats 40 Jahre alt, der Goldmedaillengewinner von Paris zählt aber noch immer zu den absoluten Topstars. James führt unter anderem mit 41'040 erzielten Punkten auch die Liste der besten Korbjäger in der Geschichte der NBA an. Auch in dieser Wertung ist Abdul-Jabbar die Nummer zwei. (AFP)