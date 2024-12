1/4 NBA-Rookie Kyshawn George entscheidet sich für Kanada statt für die Schweiz. Foto: keystone-sda.ch

Carlo Steiner Redaktor Sport

Schlechte Nachrichten für den Schweizer Basketball. Kyshawn George (21) vom NBA-Team der Washington Wizards hat sich entschieden, für sein zweites Heimatland Kanada aufzulaufen. Dies hat der Schweizer Verband im Rahmen einer Pressekonferenz am Montag bekannt gegeben.

Man bedauert den Entscheid, hat aber auch Verständnis. «Es ist natürlich eine Enttäuschung, weil er ein Spieler ist, der in der Schweiz ausgebildet wurde, aber wenn wir uns in seine Lage versetzen, können wir verstehen, dass die Aussichten mit Kanada interessanter sind», erklärt Erik Lehmann, Generalsekretär von Swiss Basketball.

George wurde 2003 in Aigle VD geboren und spielte in der Jugend für den BBC Monthey. Bis zur U16 spielte er für die Junioren-Nationalmannschaften. Da sein Vater, der einst selbst als Profi in der Schweiz gespielt hat, aus Kanada stammt, besitzt der Youngster zwei Pässe. Sein Bruder Jamal George (22) spielt für die Pully Lausanne Foxes in der höchsten Schweizer Liga (SB League) und die Nationalmannschaft. Wie jetzt klar geworden ist, wird es kein Brüder-Duo im Trikot der Nati geben.

Kyshawn George spielt seit dieser Saison in der NBA und hat seither 19 Partien in der besten Liga der Welt absolviert. Persönlich konnte der Waadtländer bereits mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen, obwohl seine Mannschaft mit nur 3 Siegen aus 21 Spielen die schlechteste Bilanz aller Teams aufweist. Die letzten fünf Spiele (seit dem 6. Dezember) verpasste er wegen einer Knöchelverletzung. Bald soll er wieder ins Geschehen eingreifen können.