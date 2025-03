NBA-Star Lebron James durchbricht historische Schallmauer

1/5 Mit einem 3-Punkte-Wurf durchbricht LeBron James die magische Marke. Foto: Jae C. Hong

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der vierfache NBA-Champion der Los Angeles Lakers schafft dieses Kunststück, indem er in der Nacht auf Mittwoch im Heimspiel gegen die New Orleans Pelicans punktet – zwei Jahre nachdem er vor Kareem Abdul-Jabbar zum NBA-Rekordhalter für erzielte Punkte aufgestiegen war.

Der Basketballgigant, der im vergangenen Sommer in Paris zum dritten Mal Olympiasieger wurde und in seiner 22. Saison in der NBA steht, ging mit 49'999 Punkten in die Partie. Nach 3:26 Minuten Spielzeit trifft er nach einem Pass von Luka Doncic einen Dreipunktewurf und überschreitet damit die symbolische 50'000er Marke.

Abgesehen von James haben in der Geschichte nur Abdul-Jabbar (44'149) und Karl Malone (41'689) die 40'000-Punkte-Marke überschritten. In der Rangliste folgen Kobe Bryant (39'283) und Michael Jordan (38'279).