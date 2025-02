1/6 Kurios: Stefan Kraft wird kurz vor der Nordischen Ski-WM von einer Katze gebissen. Foto: Getty Images

Julian Sigrist Praktikant Sport

Am Mittwoch startet die Nordische Ski-Weltmeisterschaft in Trondheim (Norwegen). Im Skispringen kann sich auch der dreifache Weltmeister und zweifache Saisonsieger Stefan Kraft (31) Hoffnungen auf eine weitere Medaille machen. Die Vorbereitung lief für Kraft aber nicht perfekt. An einer Pressekonferenz erzählt der Österreicher, dass er von einer Katze verletzt worden sei. «Wir haben die Nachbarskatze zum Frühstück hereingelassen, und ich habe nett mit ihr gespielt und sie gestreichelt. Sie hat es sehr genossen – bis sie auf einmal das Interesse verlor. Dann hat sie mir die Hand zerkratzt», sagt der Österreicher.

Kraft wurde daraufhin gegen Diphtherie und Tetanus geimpft. Nun muss er eine Woche lang Antibiotika nehmen, damit sich die Wunde nicht entzündet. Seine Teilnahme an der WM ist jedoch nicht in Gefahr.

Für ihn ging die Sache damit glimpflicher aus als für einige andere Sportler. Der Skispringer ist nämlich bei weitem nicht der Erste, dem eine sehr kuriose Verletzung widerfährt. Eine Auswahl.

Bret Barberie

Der US-amerikanische Baseballspieler spielte in den 90er-Jahren in der höchsten amerikanischen Liga, der MLB. Im Mai 1994 musste er allerdings pausieren: Er wollte mit einem Teamkollegen Nachos zubereiten, geriet dabei jedoch beim Einsetzen seiner Kontaktlinsen mit Chiliöl in Kontakt und erblindete kurzzeitig.

Charles Akonnor

Der Fussballer war 2001 für den VfL Wolfsburg in der Bundesliga aktiv, als er versuchte, seine automatische Autoantenne zu bedienen. Dabei rammte sich der Ghanaer jedoch die Antenne in die Nase und war danach nicht mehr spielfähig. Es kam noch schlimmer: Akonnor nahm aufgrund der Verletzung ein blutstillendes Medikament, das auf der Dopingliste stand, und wurde deshalb für drei Spiele gesperrt.

Svein Gröndalen

Der norwegische Fussballer musste in den 70er-Jahren ein Länderspiel absagen. Der Grund: Er ging im Wald joggen und kollidierte dabei mit einem Elch.

Lionel Simmons

Der Basketballspieler der Sacramento Kings musste 1991, in seinem ersten Jahr in der NBA, für zwei Spiele aussetzen. Der US-Amerikaner spielte häufig mit seinem Gameboy – so häufig, dass er sich deswegen eine Sehnenscheidenentzündung in der Hand zuzog.

Darius Vassell

Als der englische Fussballer 2002 bei Aston Villa unter Vertrag stand, wollte er eine Blutblase unter dem Zehennagel freilegen. Er versuchte es mit einer Bohrmaschine und durchbohrte sich dabei den Zeh. Vassell fiel daraufhin mehrere Monate aus.

Ricky Henderson

Der Baseball-Hall-of-Famer kurierte 1993 eine Knöchelverletzung aus – und kühlte den verletzten Knöchel mit einem Eisbeutel. Dabei schlief er ein und zog sich eine Frostbeule zu. Henderson verpasste daraufhin drei Spiele.

Paulo Diogo

Als der Schweizer Fussballer 2004 im Spiel gegen Schaffhausen für Servette nach einem Tor auf den Zaun sprang, um zu jubeln, verhedderte sich sein Ehering. Als er vom Zaun herunterspringen wollte, blieb der Finger mitsamt Ehering im Gitter hängen. Diogo hielt daraufhin schreiend seine blutende Hand in die Luft. Dem Schiedsrichter war das jedoch egal, und er zeigte Diogo wegen übertriebenen Jubels die Gelbe Karte.