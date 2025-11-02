Der Titel in der Major League Baseball ist vergeben. Im siebten Spiel gegen die Toronto Blue Jays sichern ihn sich die Los Angeles Dodgers.

1/4 Die Los Angeles Dodgers bejubeln erneut den Titel. Foto: AP

Am Ende ists halt doch der Favorit: Die ungeliebten Los Angeles Dodgers gewinnen in der Major League Baseball (MLB) eine dramatische Finalserie gegen die Toronto Blue Jays. Als erstes Team seit 25 Jahren schaffen sie die erfolgreiche Titelverteidigung.

Die Baseball-Profis aus Kalifornien entscheiden das siebte und letzte Spiel im Playoff-Final auswärts bei den Toronto Blue Jays mit 5:4 zu ihren Gunsten. Die Partie verläuft dramatisch. Will Smith schlägt im elften Inning den entscheidenden Homerun. Zuvor hat Miguel Rojas erst im neunten und letzten regulären Inning für die Dodgers ausgeglichen, die den Grossteil der Partie und auch der Finalserie im Hintertreffen liegen.

Dodgers-Dominanz: Dritter Titel in sechs Jahren

Zum wertvollsten Spieler der Finalserie wird der japanische Pitcher Yoshinobu Yamamoto gekürt, der alle seine drei Final-Einsätze gewinnt und auch den Sieg in Spiel sieben sichert, indem er nach seiner Einwechslung keinen Punkt der Blue Jays mehr zulässt.

Die Dodgers gewinnen nach 2020 und 2024 den dritten Titel in sechs Jahren. Zuletzt war im Jahr 2000 den New York Yankees die erfolgreiche Titelverteidigung in der MLB gelungen. Die Blue Jays, das einzige kanadische Team der Liga, müssen dagegen weiter auf den ersten Meisterschafts-Triumph seit 1993 warten.