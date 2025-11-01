Titelverteidiger LA erzwingt Spiel 7 im World-Series-Final

Entscheidung vertragt: In der amerikanischen Baseball-Liga kommt es im Final erstmals seit 2019 wieder zu einem Spiel 7.

Miguel Rojas jubelt: Er erzwingt mit den Dodgers ein Spiel 7. Foto: Brynn Anderson

Ein siebtes Spiel wird benötigt, um den Sieger der World Series im Baseball zu ermitteln.

Der Titelverteidiger Los Angeles Dodgers glich in der Nacht auf Samstag in Toronto im Playoff der nordamerikanischen Major League Baseball (MLB) mit einem 3:1-Sieg über die Blue Jays zum Stand von 3:3 aus.

Im sechsten Spiel konnten sich die Dodgers vor allem auf ihren Pitcher Yoshinobu Yamamoto verlassen. Spiel 7, das erste seit 2019 im Final der MLB, ist für die Nacht von Samstag auf Sonntag angesetzt, ebenfalls in Kanada.

Die Blue Jays hoffen auf ihren ersten Titel seit ihren beiden aufeinanderfolgenden Meisterschaftserfolgen 1992 und 1993, während die Dodgers ihren neunten Triumph anstreben, welcher der zweite in Folge wäre.