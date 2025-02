Nach 48 Jahren Verbot dürfen die Spieler der New York Yankees endlich wieder Bart tragen – so lange er gepflegt aussieht.

New York Yankees heben Bart-Verbot auf

1/4 Bisher waren nur Schnauzer erlaubt. Jetzt dürfen die Yankees-Spieler wieder Bart tragen. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick New York Yankees heben Bartverbot auf. Spieler dürfen nun gepflegte Bärte tragen

Entscheidung markiert Ende einer Ära und Anpassung an moderne Zeiten

Yankees sind 27-facher Weltmeister der MLB und bekannt für strikte Regeln

Das berühmteste und erfolgreichste Baseballteam der Welt hat eine fast 50 Jahre alte Vorschrift aufgehoben. Erstmals seit 1976 dürfen die Spieler wieder Bärte tragen. Yankees-Besitzer Hal Steinbrenner (55) gab am Freitag bekannt: «Letztendlich liegt die endgültige Entscheidung bei mir, und nach reiflicher Überlegung werden wir unseren Spielern gepflegte Bärte ermöglichen.»

Der 27-fache MLB-Meister war bisher für sein striktes Bartverbot bekannt. Spieler durften nur glattrasiert oder mit Schnauz antreten.

Steinbrenner erklärte, er habe in den letzten Wochen «mit einer grossen Anzahl ehemaliger und aktueller Yankees – aus mehreren Epochen – gesprochen». Der interne Dialog zum Thema sei nun beendet. «Es ist der richtige Zeitpunkt, unsere frühere Politik hinter uns zu lassen», so der Klubbesitzer.



Die Aufhebung des Bartverbots markiert das Ende einer Ära für die Yankees. Das Team, bekannt für seine ikonischen Baseballcaps mit dem verschnörkelten «NY»-Logo, passt sich damit den modernen Zeiten an.