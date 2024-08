Baseballschläger zerbricht Baseballschläger verletzt Schiedsrichter

Beim NLB-Spiel der New York Yankees gegen die Colorado Rockies kommt es zu einem üblen Zwischenfall. Der Baseballschläger von Giancarlo Stanton zerbricht im dümmsten Moment in zwei Teile und trifft den Schiedsrichter unglücklich am Nacken.